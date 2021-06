Podczas wtorkowego treningu reprezentacji na Polsat Plus Arenie Gdańsk Robert Lewandowski rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem oraz dziećmi. W zajęciach nie uczestniczył jedynie bramkarz Łukasz Fabiański.

Zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski podczas treningu kadry w Gdańsk / Marcin Gadomski / PAP

Była to druga otwarta dla kibiców sesja treningowa podczas mistrzostw Europy. Pierwsza odbyła się w czwartek, ale wówczas na trybunach mogło zasiąść pięć tysięcy widzów. We wtorek ta liczba została niemal podwojona. Na stadionie pojawiło się jednak co najwyżej siedem tysięcy kibiców.

Mimo porażki 1:2 w poniedziałek w Sankt Petersburgu w inauguracyjnym meczu ME ze Słowacją, wbiegających na murawę zawodników przywitały brawa. Słychać jednak również było pojedyncze gwizdy.

Trening trwał godzinę, ale w drugiej jego części aktywnie nie uczestniczyli zawodnicy, którzy wystąpili w pierwszym spotkaniu. Robert Lewandowski i koledzy spędzili ten czas leżąc na wibrujących matach oraz oglądając pozostałych kadrowiczów.





Karol Linetty podczas treningu kadry w Gdańsku / Marcin Gadomski / PAP

Podobnie jak w czwartek, selekcjoner Paulo Sousa wybrał siedmioro dzieci, które towarzyszyły piłkarzom podczas zajęć. Najmłodsi kibice nie marnowali czasu i w trakcie ćwiczeń robili sobie zdjęcia z reprezentantami oraz zbierali autografy.



Najbardziej oblegany był oczywiście Lewandowski i to nie tylko przez najmłodszych sympatyków biało-czerwonych. W pewnym momencie do napastnika Bayernu Monachium podszedł także ubrany w dres prezes PZPN Zbigniew Boniek i wdał się w krótką pogawędkę.



We wtorkowym treningu nie wziął jedynie udziału bramkarz Łukasz Fabiański.



Po meczu ze Słowacją nie ma w zespole żadnych urazów. Oczywiście wiadomo, że w sobotnim spotkaniu z Hiszpanią z powodu dwóch żółtych kartek nie zagra tylko Grzegorz Krychowiak - mówił team menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.