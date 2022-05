Czy może być tak, że świat nie tylko jest z gruntu nieprzewidywalny, ale w dodatku ta nieprzewidywalność jest konsekwencją... Einsteinowskiej teorii względności? Z taką właśnie hipotezą wyszedł niedawno Andrzej Dragan we współpracy z prof. Arturem Ekertem. W ramach Copernicus Festival 2022 zapraszamy na wykład Andrzeja Dragana.

Do 22 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki przy ul. Wawrzyńca 15 w Krakowie trwa Copernicus Festival 2022: Informacja. Wszystkie wydarzenia z projektu są bezpłatne a transmisje będą udostępniane na kanale YouTube.com/CopernicusCenter.

Albert Einstein do końca życia buntował się przeciwko mechanice kwantowej. Swoją niechęć do kwantowego indeterminizmu zwykł wyrażać stwierdzeniem, że "Bóg nie gra w kości". Czy może jednak być tak, że świat nie tylko jest z gruntu nieprzewidywalny, ale w dodatku ta nieprzewidywalność jest konsekwencją... Einsteinowskiej teorii względności? Z taką właśnie hipotezą wyszedł niedawno Andrzej Dragan we współpracy z Arturem Ekertem.

Czy zaproponowana przez nich "kwantowa zasada względności" pogodzi dwie zwaśnione teorie? O tym i o wielu innych rzeczach pogawędzimy z prof. Draganem, fizykiem, filmowcem, fotografem i popularyzatorem, autorem bestsellerowego "Kwantechizmu, czyli klatki na ludzi".

