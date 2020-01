Zwolennicy Brexitu i Brytyjczycy opowiadający się za pozostaniem w Unii Europejskiej wydawali się przez minione trzy lata z okładem idealnym symbolem podzielonego i silnie spolaryzowanego społeczeństwa. Wygląda jednak na to, że w ostateczności znaczniej więcej ich łączy, niż dzieli. Takie wnioski płyną z wyników badań, opublikowanych na łamach czasopisma "The British Journal of Social Psychology" przez badaczy z University of Bath i University of Essex. Być może to oznacza, że proces narodowego pojednania już się na Wyspach rozpoczął.

