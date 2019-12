Z sondażu przeprowadzonego dla RMF FM przez Instytut Opinii IBOR wynika, że wolimy samodzielnie przygotowywać potrawy oraz ciasta na świąteczny stół. Deklaruje tak 98 procent pytanych.

Ile potraw na wigilijnym stole? / Wojciech Pacewicz / PAP

Ponad połowa z nas (51 proc.) deklaruje, że na wigilijnym stole w święta znajdzie się dwanaście potraw.



/ RMF FM /

Jakie potrawy muszą znaleźć się na świątecznym stole? Najbardziej popularne będą ryby serwowane w najróżniejszych postaciach. Numer jeden to król wigilijnych stołów - karp, a nieco rzadziej będziemy zajadać śledzie i ryby przyrządzone po grecku. Bardzo popularne - jak co roku - będą barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, najprzeróżniejsze ciasta (serniki, pierniki, szarlotki, racuchy), kompot z suszonych owoców, groch z kapustą, zupa grzybowa i kutia.

Wśród rzadziej wskazywanych potraw znalazły się takie smakowitości jak m.in. barszcz biały, zupa rybna, gołąbki, łazanki, żurek, grzyby, kasze, zupy owocowe, moczka, paszteciki, rogaliki, kiełbasy, makarony, pierogi ze śliwkami, z serem, ze szpinakiem, galarety, surówki, rolmopsy, jajka, bliny, chałki.



/ RMF FM /

Choinki na święta

Większość z nas preferuje żywe choinki (77 proc.) i takie też częściej mamy w swoich domach (66 proc.)



/ RMF FM /

/ RMF FM /

Składanie życzeń

Składanie życzeń świątecznych to zwyczaj powszechnie praktykowany. Co ważne, życzenia składamy także tym, których osobiście nie spotkamy w święta. Zwyczaj ten pielęgnuje aż 94 proc. Polaków w wieku 18-59 lat. A jak składamy życzenia?



Najwięcej osób wysyła SMS lub MMS (66 proc.), składa życzenia telefonicznie (58 proc.). Ciągle spora grupa pytanych wysyła pocztą tradycyjne kartki świąteczne (31 proc.)



/ RMF FM /

Identyczne pytanie zadaliśmy kilka lat temu. Okazuje się, że ciągle najpopularniejszym sposobem przekazywania życzeń jest wysyłanie SMS-ów lub MMS-ów oraz składanie życzeń przez telefon. Na trzecim miejscu stale króluje wysyłanie tradycyjnych kartek świątecznych pocztą. W stosunku do 2016 roku zwiększyła się natomiast grupa osób wykorzystujących do przekazywania życzeń portal społecznościowy lub komunikator (z 19 proc. do 23 proc.). Minimalnie wzrosła też popularność przekazywania życzeń e-mailem, a dwukrotnie częściej, choć ciągle bardzo rzadko, przekazujemy życzenia poprzez inną osobę (wzrost z 3% do 6 proc.).



/ RMF FM /

Wydatki świąteczne

Ile wydamy w tym roku na święta, nie wliczając w to prezentów? Co trzeci z nas (33 proc.) deklaruje, że nas wydatki świąteczne przeznaczona została kwota do 500 złotych. 29 proc. planuje wydać więcej, od 501 do 1000 złotych, a 16 proc. powyżej 1000 złotych.



/ RMF FM /