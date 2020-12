"Spotkajmy się jako ci, których więcej łączy niż dzieli; spotkajmy się, by wnieść światło w świat, który tak często ogarniają ciemności, by wnieść światło w życie naszych rodzin, społeczności w których żyjemy i naszej ojczyzny" - powiedział w orędziu na Boże Narodzenie metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny / Aleksander Koźmiński / PAP

W telewizyjnym orędziu wygłoszonym w wigilijny wieczór metropolita wrocławski, podkreślił, że "spotkanie" wydaje się być pierwszym owocem Bożego Narodzenia.

Zwrócił uwagę, że miejsce, w którym przyszedł na świat Jezus od początku zaczęło jednoczyć ludzi, którzy właściwie nigdy by się nie spotkali.

Cytat Z jednej strony widzimy biednych i pogardzanych przez wszystkich w ówczesnym świecie pasterzy. Z drugiej - mądrych i bogatych pogan - trzech króli czy mędrców, jakkolwiek ich nazwiemy. Dwa stany, które dzieliło wszystko: wykształcenie, pochodzenie, majątek, status społeczny, spotkały się przy żłóbku Jezusa mówił arcybiskup

Jak podkreślił metropolita wrocławski, święta Bożego Narodzenia przypominają, że to, co nas łączy jest większe od tego, co nas dzieli.

Jesteśmy tego świadkami w naszej ojczyźnie, bo Boże Narodzenie świętują nie tylko chrześcijanie, ale dla każdego Polaka te dni są w jakimś sensie wyjątkowe. Dlatego ośmielam się zaprosić was wszystkich - wierzących i was, którzy z różnych powodów określacie siebie jako: ateiści, agnostycy czy po prostu nie przyznajecie się do Kościoła, który ja reprezentuję i którego czuję się częścią. Ośmielam się Was zaprosić do spotkania przy żłóbku Jezusa i nazwać braćmi i siostrami, bo tego uczy mnie narodzony w Betlejem Syn Boży - mówił abp Kupny.



Metropolita wrocławski podkreślił, że Jezus narodził się, by zaprosić nas do otwarcia się na Boga i na drugiego człowieka.



Cytat I dziś to zaproszenie wybrzmiewa w naszej ojczyźnie ze szczególną siłą. Epidemia, z którą wciąż się zmagamy pokazała, jak bardzo jesteśmy od siebie zależni, jak bardzo potrzebujemy swojej bliskości i jak ważna dla nas jest obecność drugiego człowieka. Nawet jeśli dzieli nas prawie wszystko: poglądy, status społeczny, wykształcenie, pochodzenie, wyznanie, nowonarodzony Jezus przypomina, że wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca, który jest w niebie mówił metropolita wrocławski

Wskazał, że na przedstawieniach betlejemskiej groty zawsze widać, że od żłóbka bije jasność, gdy wszędzie indziej panuje ciemność. To znaczy, że mrok nie jest w stanie przeszkodzić Bogu w działaniu - mówił abp Kupny.



Podkreślił przy tym, że Bóg wyszedł do człowieka z inicjatywą miłości. Chciał przerwać łańcuch zła. Wniósł światło w świat ogarnięty mrokiem. Jeśli pytamy: skąd w naszym świecie tyle ciemności, braku nadziei, zatwardziałości, zawiści czy chęci zemsty, to odpowiedź nasuwa się sama, po prostu brakuje inicjatywy miłości - powiedział.



Metropolita wrocławski podkreślił, że Jezus dał przykład w jaki sposób sprawić, by na świecie rozbłysło światło: nadziei, miłości, dobroci, życzliwości.

Potrzeba tych, którzy przerwą łańcuch zła. I o to dziś Was proszę i tego wszystkim nam życzę - spotkajmy się, spotkajmy się jako ci, których więcej łączy niż dzieli, spotkajmy się, by wnieść światło w świat, który tak często ogarniają ciemności, by wnieść światło w życie naszych rodzin, społeczności w których żyjemy i naszej Ojczyzny - powiedział abp Kupny.