Kielce i Radom to miasta, które odwiedziliśmy we wtorek w ramach akcji "Choinki pod choinkę w RMF FM". Już jutro odwiedzimy Ełk (godz. 9 na placu Jana Pawła II) oraz Suwałki (godz. 14 na placu Marii Konopnickiej).

"Choinki pod choinkę" w Kielcach / Kuba Katarzyński / RMF FM

Żółto-niebieski konwój od rana czekał na mieszkańców Kielc. Kolejka na rynku po choinki była bardzo długa. Kielczanie mogli odebrać swoje wymarzone drzewko świąteczne, a tych zielonych pachnących mieliśmy w sumie pół tysiąca. Zapachom choinek towarzyszyły dźwięki utworów, które wykonał dla Was Wiktor Dyduła.

Od 14 do 15:30 RMF FM był na Rynku w Radomiu. Tam do wspólnego śpiewania zachęcał Was Michał Szczygieł.

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzamy w 7 dni. "Choinki pod choinkę od RMF FM" to akcja, podczas której przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek. To jednak niejedyne atrakcje.

Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączyły do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Łapcie w dłonie kalendarze i rezerwujcie sobie czas, by spędzić go razem z RMF FM!

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?