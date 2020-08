Ukraina zamroziła wszelkie kontakty z Białorusią. Taką zaskakującą informację przekazał w programie telewizji 1+1 szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba.

Ukraina zamroziła wszelkie kontakty z Białorusią / BelTA / PAP/ITAR-TASS

Kuleba nie sprecyzował na czym polega "pauza w kontaktach". Powiedział natomiast, że doszło do wstrzymania wszelkich kontaktów pomiędzy Ukrainą i Białorusią. Tę informację przekazał w odpowiedzi na pytanie dziennikarki o to, czy możliwa jest współpraca gospodarcza z białoruskim reżimem, który strzelał do ludzi.

"Właśnie zamroziliśmy praktycznie wszystkie kontakty z Białorusią. Mogę panią o tym oficjalnie poinformować. Obserwujemy teraz jak rozwija się sytuacja. Te kontakty zostaną wznowione dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że nie niosą za sobą ani reputacyjnych, ani politycznych, ani moralnych strat dla naszego państwa" - podkreślił w rozmowie szef ukraińskiego MSZ.

Minister Kuleba zwrócił też uwagę, że Kijów podjął w stosunku do Mińska poważny krok dyplomatyczny, którego dotąd nie zrobił żaden kraj - wezwał do kraju swojego ambasadora na konsultacje.

"Nie zrywamy stosunków z Białorusią. Wstrzymujemy przygotowanie i przeprowadzanie oficjalnych spotkań między naszymi krajami" - dodał.



Kułeba także przekazał, że Ukraina będzie podejmować decyzję w sprawie możliwego wprowadzenia sankcji wobec Białorusi, kiedy zobaczy decyzję w tej sprawie UE.