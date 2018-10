W związku z 1 listopada w rejonie kieleckich cmentarzy nastąpi zmiana w organizacji ruchu drogowego. Zmiany będą obowiązywały od 31.10.2018r. (środa) od godz. 6:00 do 04.11.2018r. (niedziela) do godz. 18:00.





1. Cmentarze przy ulicach Ściegiennego i Spokojnej



Ulicami jednokierunkowymi będą:

- ul. Sołtysiaka "Barabasza" na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów;

- ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka "Barabasza";

- ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;

- ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;

- ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda

- ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego,

- ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka "Barabasza" do ul. Husarskiej.

Natomiast na odcinku ul. Ściegiennego od pl. J. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka "Barabasza" będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.



2. Cmentarz w Cedzynie



- wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost.

- na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach. MZD apeluje do kierujących o niepozostawianie pojazdów na bus-pasach, po których kursować będzie komunikacja zbiorowa.

- na ul. Sandomierskiej za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;



3. Komunikacja zbiorowa



W związku ze zmianą organizacji ruchu, o trasach linii autobusowych, pasażerowie będą mogli zapoznać się z wcześniej zamieszczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego rozkładów jazdy i informacji. W związku ze znacznym wzrostem liczby pojazdów może dojść do powstania zatorów na ulicach prowadzących do cmentarzy. Władze apelują do użytkowników dróg do korzystania w miarę możliwości z komunikacji miejskiej, gdyż zostaną uruchomione dodatkowe linie autobusowe.



4. Parkingi



Dla kierujących udających się na cmentarz przy ul. Ściegiennego dostępny będzie parking przy stadionie: wjazd na parking będzie możliwy z dwóch stron - od strony al. Legionów i od strony ul. Ściegiennego. Dostępne będą także parkingi przy pomniku Homo Homini oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.



