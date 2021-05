Polska przegrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawę dot. Trybunału Konstytucyjnego: Trybunał w Strasburgu uznał, że wybranie do składu orzekającego TK sędziego-dublera było nieprawidłowe i m.in. naruszyło prawo do rzetelnego procesu. Orzeczenia ETPCz nie uznaje prezes TK Julia Przyłębska: według niej, europejski Trybunał wydał je „bez podstawy prawnej i poza kompetencjami”, zaś sam wyrok „nie wywołuje żadnych skutków” prawnych.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i sędzia TK Mariusz Muszyński / Radek Pietruszka / PAP

Sprawa dotyczyła spółki Xero Flor w Polsce sp. z o.o. Spółka poskarżyła się wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy, które doprowadziły do niekorzystnego dla niej sądowego rozstrzygnięcia. TK jednak sprawę umorzył, a decyzję podpisał sędzia Mariusz Muszyński.

Spółka skierowała skargę do Strasburga, dowodząc, że naruszone zostało jej prawo do sądu.

Teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał jej rację.

Trybunał podkreślił, że w składzie orzekającym TK zasiadał sędzia-dubler, który został wybrany na obsadzone już wcześniej prawidłowo miejsce, i jednogłośnie orzekł, że doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu i prawa do sądu ustanowionego ustawą, które gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Prezes TK Julia Przyłębska nie uznaje wyroku Trybunału w Strasburgu

Orzeczenie ETPCz skomentowała już prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

"Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok ws. składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi to rażące naruszenie prawa i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w aktach prawa międzynarodowego konstruujących status Trybunału w Strasburgu" - stwierdziła Julia Przyłębska.

Oświadczyła, że ETPCz "bezprawne wkroczył" w kompetencje polskiego Sejmu w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w kompetencję prezydenta do przyjęcia ślubowania od sędziego powołanego do TK przez Sejm.

W takiej sytuacji - jak oświadczyła Julia Przyłębska - orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka "nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym".