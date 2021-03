​Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nękanie sędziów, między innymi Igora Tulei. Chodzi o ustawę dyscyplinująca sędziów i działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec polskich sędziów, takie jak znoszenie immunitetów. KE występuje także do TSUE o tzw. zabezpieczenie, czyli zamrożenie wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej wobec sędziów do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów.

