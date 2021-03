Parlament Europejski grozi Komisji Europejskiej, że jeśli do 1 czerwca nie udowodni ona, że stosuje mechanizm warunkowości – który umożliwia odbieranie państwom lub zawieszanie wypłat unijnych pieniędzy za łamanie zasad praworządności – to pozwie Komisję do Trybunału Sprawiedliwości UE. Takie zapisy znalazły się w projekcie rezolucji europarlamentu, która ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu. Do dokumentu dotarła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

