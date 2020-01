Zapewne w czwartek zostanie opublikowana opinia Komisji Weneckiej na temat nowelizacji polskich ustaw sądowych - dowiedziała się PAP w źródłach w KW. Opinia powstanie w trybie pilnym po wizycie sprawozdawców KW w Warszawie.

Członek Komisji Weneckiej Philip Dimitrov / Tomasz Gzell / PAP

O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Chodzi o uchwalone w grudniu 2019 roku przez Sejm zmiany m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

W związku z tym, że Senat ma się zająć nowelizacją na styczniowym posiedzeniu, KW zdecydowała, że sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym. Takie opinie są potem oficjalnie aprobowane na najbliższej sesji plenarnej KW w Wenecji. Ta odbędzie się 20-21 marca.

Rozmowy w Warszawie, poprzedzające wydanie opinii, prowadzili: wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej Bułgar Filip Dimitrow, Richard Barrett z Irlandii, Mats Melin ze Szwecji, a także sekretarz KW Thomas Markert.

Ponadto, jak wyjaśniono w komunikacie biura prasowego Rady Europy dla PAP, w pracach nad przygotowaniem dokumentu będą uczestniczyli także inni członkowie KW: Claire Bazy-Malaurie z Francji, Paolo Carozza z USA, Regina Kiener ze Szwajcarii, Kaarlo Tuori z Finlandii.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku.

W skład KW wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria, Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora mają między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.