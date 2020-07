Sąd Okręgowy w Amsterdamie ma wątpliwości co do niezależności polskich sądów: wstrzymał więc ekstradycję Polaka, podejrzanego o sprowadzenie z Holandii do Polski 200 kilogramów narkotyków. Zwrócił się również w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

