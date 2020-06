Coraz bliżej do decyzji nałożeniu kar na Polskę za niewykonanie postanowienia TSUE nakazującego zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej. Komisja Europejska uważa, że Polska nie wypełnia całkowicie tego postanowienia. "W niektórych przypadkach Izba Dyscyplinarna nadal działa” – powiedział Christian Wigand. Do 24 czerwca polskie władze mają wyjaśnić wątpliwości w sprawie.

Jak mówi Christian Wigand, środki mające na celu wykonanie postanowienia, zgodnie z odpowiedzią polskiego rządu, mogą nie obowiązywać do czasu wydania ostatecznego wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, "ponieważ są one przedmiotem przyszłego orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego".

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders w swoim liście dał polskim władzom czas do 24 czerwca na wyjaśnienie tych kwestii. Co oznacza, że jeżeli Polska się nie dostosuje, to KE będzie mogła wnioskować do TSUE o kary dzienne za niewykonane wyroku. Nie jesteśmy w stanie orzec, że Polska podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu wykonania orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział na konferencji rzecznik KE Christian Wigand.

Orzeczenie TSUE nakazujące zamrożenie Izby Dyscyplinarnej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zawieszenie stosowania przepisów, pozwalających na działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Trybunał odrzucił na argumenty Polski dotyczące niedopuszczalności złożonego przez Komisję wniosku. Podkreślił, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji państwa, to jednak kraje członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań dotyczących niezawisłości i niezależności sądownictwa.

W 2017 r. Polska wprowadziła nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych. W ramach tej reformy w Sądzie Najwyższym utworzono nową izbę - Izbę Dyscyplinarną. Do jej właściwości należą sprawy dyscyplinarne sędziów SN oraz w instancji odwoławczej sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych.



Komisja Europejska uznała, że ten nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów narusza prawa UE i 25 października 2019 r. wniosła skargę do TSUE w tej sprawie.