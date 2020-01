„Trybunał Sprawiedliwości UE czeka na polską odpowiedź” – usłyszała dziennikarka RMF FM w TSUE. Jak wiadomo polskie władze mają czas do 6 lutego, by ustosunkować się do wniosku KE w sprawie środków tymczasowo zamrażających Izbę Dyscyplinarną. Kiedy można się spodziewać decyzji TSUE w sprawie tych środków?

