W Krakowie trwa rodzinna gra miejska - uczestnicy przemierzają miasto odkrywając najważniejsze punkty związane z Marszałkiem Piłsudskim i jego legionami. "To dobra propozycja na spędzenie weekendu" - mówią uczestnicy.

Kraków / Archiwum RMF FM

To już druga edycja gry miejskiej "Ocalić od zapomnienia", którą organizują miedzy innymi harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Gra ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń związanych z polską drogą do niepodległości. Jest skierowana głownie do rodzin, ale wziąć w niej może udział każdy.



Przyjechaliśmy specjalnie z Podkarpacia, to dobry weekend, żeby razem rodzinnie wyjść z domu i przy okazji wziąć udział w grze - mówili w rozmowie z reporterem RMF FM jedni z uczestników.



Scenariusz gry przewiduje wybuch epidemii niepamięci - celem zawodników jest odkrycie antidotum. Jest to odkrywanie wielu miejsc związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także z legionami.

W grze biorą udział zespoły składające się od 3 do 8 osób. Są one "patrolami" rozwiązującymi liczne zadania rozsiane po całym mieście. Te dotyczą nie tylko historii, ale i współczesności. Wśród nich są zadania taktyczne, artystyczne czy manualne. Każda grupa otrzyma specjalne materiały i mapki. By wziąć udział w grze konieczny będzie telefon z dostępem do internetu.

Jest to super aktywność, to są przygody, rozwiązywanie łamigłówek no i dużo historii, w grze można poznać lepiej Piłsudskiego, kilka ciekawostek o nim, na przykład że lubił grać w karty i kochał zwierzęta - relacjonują uczestnicy. Inni rozmówcy reportera RMF FM dodają: Mieliśmy do przejścia kilkanaście punktów, musimy na przykład wpisywać fragmenty zdań do arkusza i z tego wychodzi pełne hasło, na koniec wszystko trzeba odczytać na Wawelu. W grze musieliśmy śpiewać, robić wspólne zdjęcia czy skakać, ale zawsze to lepiej spędzony czas niż przed komputerem.