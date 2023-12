Kto, skąd i na jakie stanowisko w rządzie Tuska? Czym rząd koalicji opozycyjnej będzie różnił się od gabinetu Mateusza Morawieckiego? I co powołania do rządu będą oznaczać dla parlamentu? Poniżej najważniejsze fakty i wstępne analizy związane z rządem, który zostanie sformowany najprawdopodobniej na początku nadchodzącego tygodnia.

Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Jeśli we wtorek dojdzie do powołania gabinetu Donalda Tuska, powstanie rząd liczący 25 ministrów, z których 5 będzie urzędować bez teki. Powstaną trzy dodatkowe, obsadzone przez kobiety funkcje ministerialne (ds. równości, społeczeństwa obywatelskiego i polityki senioralnej) i jedno nowe ministerstwo na Śląsku, a Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie zaś podzielone na dwa.

Jak wynika z piątkowych zapowiedzi Donalda Tuska, jego gabinet będzie liczniejszy niż obecny, dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego (premier + 18 ministrów), jednak skromniejszy niż wcześniejszy, liczący 28 członków, w tym 11 ministrów bez teki. Skład przyszłego rządu wygląda następująco:

1. Donald Tusk (KO) - premier;

2. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - wicepremier, minister obrony narodowej;

3. Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) - wicepremier, minister cyfryzacji;

4. Adam Bodnar (bezpartyjny) - minister sprawiedliwości (senator);

5. Radosław Sikorski (KO) - minister spraw zagranicznych (MEP);

6. Marcin Kierwiński (KO) - minister spraw wewnętrznych i administracji;

7. Tomasz Siemoniak (KO) - minister koordynator ds. służb specjalnych;

8. Bartłomiej Sienkiewicz (KO) - minister kultury i dziedzictwa narodowego;

9. Andrzej Domański (KO) - minister finansów;

10. Borys Budka (KO) - minister aktywów państwowych;

11. Sławomir Nitras (KO) - minister sportu i turystyki;

12. Barbara Nowacka (KO) - minister edukacji;

13. Izabela Leszczyna (KO) - minister zdrowia;

14. Dariusz Klimczak (PSL) - minister infrastruktury;

15. Krzysztof Hetman (PSL) - minister rozwoju i technologii;

16. Czesław Siekierski (PSL) - minister rolnictwa i rozwoju wsi;

17. Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) - minister klimatu i środowiska;

18. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (P’2050) - minister funduszy i polityki regionalnej;

19. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) - minister rodziny i polityki społecznej;

20. Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) - minister nauki i szkolnictwa wyższego;

21. Marzena Czarnecka (bezpartyjna) - minister przemysłu;

Ministrowie bez teki w Kancelarii Premiera:

22. Adam Szłapka (KO) - minister do spraw Unii Europejskiej;

23. Marzena Okła-Drewnowicz (KO), minister-członek RM ds. polityki senioralnej;

24. Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), minister-członek RM ds. równości;

25. Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), minister-członek RM ds. społeczeństwa obywatelskiego

26. Jan Grabiec (KO), minister-członek RM, szef KPRM.

W składzie przyszłego rządu uwagę zwraca bardzo widoczna przewaga ministrów, będących jednocześnie posłami. W Sejmie nie zasiadają tylko 4 osoby, jednak jest wśród nich Adam Bodnar - bezpartyjny senator, i Radosław Sikorski - członek europarlamentu. Nie są parlamentarzystkami jedynie prof. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i bezpartyjna przyszła minister przemysłu Marzena Czarnecka.

Wiceministrowie

W resorcie sprawiedliwości Adama Bodnara będą wspierać Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica) i Arkadiusz Myrcha (KO). Wiceministrami zostaną też mec. Maria Ejchart-Dubois z Inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz była kandydatka na stanowisko RPO zablokowana przez większość PiS Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

W MON wiceministrami mają być Cezary Tomczyk (KO) i były poseł Stanisław Wziątek (Nowa Lewica), w MSZ poseł Andrzej Szejna (Nowa Lewica) i politolog, prof. AON a później Akademii Sztuki Wojennej Robert Kupiecki, w przeszłości ambasador Polski w USA.

W MSWiA wiceministrami mają zostać były szef sejmowej komisji spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański (Nowa Lewica) i prawdopodobnie Marek Biernacki (Trzecia Droga, PSL).

Wiceszefami resortu rolnictwa mają być zaproponowany przez KO Michał Kołodziejczak i poseł Lewicy Jacek Czerniak. W resorcie infrastruktury wiceministrem ma być Arkadiusz Marchewka (KO), w MEN - Paulina Piechna-Więckiewicz (Nowa Lewica), a w resorcie środowiska - Miłosz Motyka, obecnie rzecznik PSL.

Wiceministrem zdrowia z ramienia Lewicy ma być senator i jednocześnie dyrektor częstochowskiego szpitala Wojciech Konieczny. w resorcie kultury wiceministrami mają być Bożena Żelazowska (Trzecia Droga, PSL) i Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica).

Osłabienie koalicji w Sejmie

Przejście do rządu co najmniej 30, a zapewne znacznie większej liczby posłów może wywołać komplikacje w pracach komisji sejmowych. Członkowie rządu nie mogą w nich zasiadać, co oznacza, że po odejściu najbardziej doświadczonych polityków do rządu większy ciężar prac legislacyjnych spadnie dalsze szeregi parlamentarzystów i na posłów-debiutantów. Osłabienie merytoryczne koalicji w komisjach łatwo może zostać wykorzystane przez opozycję wobec rządu, tym bardziej że w jej przypadku nastąpi proces odwrotny - dotychczasowi ministrowie będą musieli podjąć prace w komisjach sejmowych.

Już samo odwołanie drugiego rządu Mateusza Morawieckiego sprawiło, że do komisji finansów publicznych trafiło pięciu byłych członków rządu PiS. Wydarzenia przyszłego tygodnia spowodują pewnie kolejną falę powrotu ministrów PiS do pracy w Sejmie i odwrotnie - opuszczanie sejmowych komisji przez najbardziej doświadczonych posłów, którzy trafią do rządu.