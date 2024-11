"Zbigniew Ziobro czuje się już dużo lepiej i w grudniu wróci do swoich czynności politycznych" - powiedział w Studiu PAP poseł PiS Michał Wójcik. Ocenił, że żaden sędzia nie zgodzi się na zaakceptowanie wniosku o doprowadzenie b. ministra sprawiedliwości przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro / Marcin Obara / PAP

Wójcik powiedział, że Ziobro - który jesienią ub.r. wycofał się z życia publicznego, a w marcu br. wprost poinformował o swoich zmaganiach z chorobą nowotworową - czuje się już dużo lepiej i "w grudniu wróci do swoich czynności politycznych".

Jednocześnie Wójcik nie był w stanie potwierdzić, czy były minister sprawiedliwości weźmie udział w pierwszym grudniowym posiedzeniu Sejmu w dniach 4-5 grudnia.

Zbigniew Ziobro "nie uznaje tej komisji"

Wójcik pytany, dlaczego mimo poprawy stanu zdrowia Ziobro kilkukrotnie nie stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, powiedział, że powodem nie była choroba, a to, że były szef Ministerstwa Sprawiedliwości "nie uznaje tej komisji", że powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (nieopublikowany w Monitorze Polskim), w którym stwierdzono, że zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją.



Wójcik pytany, co w sytuacji, kiedy Ziobro zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, powiedział, że "nie wierzy, że jakikolwiek sędzia zgodzi się na to, żeby zaakceptować tego rodzaju wniosek".



Poseł PiS zapowiedział, że w środę wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem (PiS) złoży zażalenie na odmówienie przez prokuraturę wszczęcia śledztwa w sprawie legalności działania tej komisji, czego domagali się posłowie PiS.

Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję

Prokurator generalny Adam Bodnar w piątek skierował do Sejmu wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję ds. Pegasusa.



Wcześnie Ziobro kilkukrotnie był wzywany na świadka przed sejmową komisją, ale nie stawił się na jej posiedzeniu. Na tej podstawie szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) skierowała wniosek do PG o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przed komisją byłego ministra sprawiedliwości.

Wcześniej komisja po raz czwarty podjęła próbę przesłuchania Ziobry w charakterze świadka. Polityk nie pojawił się i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, mimo że do komisji trafiła opinia biegłego, który ocenił, że stan zdrowia Ziobry pozwala mu na zeznawanie.



Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.