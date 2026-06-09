Szczegółowa i dobra - tak kanclerz Niemiec Friedrich Merz określił swoją rozmowę telefoniczną z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Merz zapewnił, że Berlin i Warszawa są zgodne co do swojego kursu po stronie Ukrainy.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz / Clemens Bilan / PAP/EPA

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

"Szczegółowa i dobra rozmowa z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Jesteśmy zgodni co do naszego kursu u boku Ukrainy. Będziemy nadal ściśle koordynować działania - ta wojna musi się teraz zakończyć" - napisał na platformie X kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Spotkanie w Londynie

Merz spotkał się w weekend w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy przedstawili w niedzielę pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.



Ważne spotkania w przyszłym tygodniu

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

17 czerwca w siedzibie niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych w Berlinie zorganizowane zostanie Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wadephula. Wydarzenie, które odbędzie się w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jest organizowane przez Fundację Współpracy Polsko‑Niemieckiej w ramach partnerstwa z resortami dyplomacji w Warszawie i Berlinie.



W przyszłym tygodniu ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius, mają też podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Ponadto Niemcy, w związku 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.