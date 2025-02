"Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski" - oświadczył szef rządu Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności. Premier poinformował, że zwrócił się już do MSWiA, aby resort przedstawił szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną w wykonaniu obcokrajowców.

Polsko-białoruska granica / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W piątek w Gdańsku unijni komisarze wzięli udział we wspólnym posiedzeniu razem z polskim rządem. Podczas wspólnej konferencji Donalda Tuska i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, premier został zapytany o kwestie związane z paktem migracyjnym.

Odpowiadając poruszył temat przestępczości wśród migrantów i zadeklarował, że podjął już odpowiednie kroki w tej sprawie.

Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili taki szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i taką agresywną w wykonaniu obcokrajowców. Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski - oświadczył Donald Tusk.

Premier dodał, że "w najbliższych dniach te decyzje będą miały praktyczny wymiar".

Jest tam (w pakcie migracyjnym przyp. red.) wiele zapisów, które powinny ułatwić wszystkim państwom europejskim (działania) w polityce powrotów. Nie chcę używać brutalnych słów typu "deportacja", ale powrotów. Wszystkie te mechanizmy, które umożliwią skuteczniejszą ochronę przed nielegalną migracją będą nie tylko przez Polskę respektowane, ale wspierane - zapowiedział szef rządu.

Premier stwierdził, że mechanizm relokacji nie ochroni Europy przed nielegalną migracją. Dodał, że w tej sprawie nie będzie "kierował się nawet najgłębszymi sentymentami" wobec unijnych polityków.

Polska nie przyjmie - co mogłoby wynikać z niektórych zapisów paktu migracyjnego - żadnych ciężarów związanych z mechanizmem relokacji - zadeklarował Tusk.

Szef rządu podkreślił, że Polska jest w sytuacji szczególnej. W tym kontekście wymienił inspirowany przez Alaksandra Łukaszenkę i Władimira Putina napływ migrantów na polsko-białoruskiej granicy.

Dodał, że ważniejszym argumentem jest fakt, że "Polska otworzyła swoje granice i serca dla 2 mln uchodźców z Ukrainy". Jeśli komuś w Europie do głowy przyjdzie, żeby uznać, że Polska ma jeszcze wziąć inne ciężary na siebie, to niezależnie od tego, kto to będzie mówił, ja powiem, że Polska tego nie będzie realizowała. Koniec, kropka - oświadczył premier.

Von der Leyen: To nie jest kwestia migracji, to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego

Podczas konferencji w Europejskim Centrum Solidarności wypowiedziała się także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która podkreśliła, że są trzy aspekty tematu migracji.

Po pierwsze Polska okazała i dalej okazuje nadzwyczajną solidarność z Ukrainą. Przyjęła największą liczbę uchodźców z Ukrainy, gości ich od prawie trzech lat. Trzeba to absolutnie brać pod uwagę. I Unia Europejska będzie to brała pod uwagę, i będzie szanować tę niezwykłą solidarność oraz całą pracę wykonywaną przez Polskę - zaznaczyła.

W drugim aspekcie szefowa KE zwróciła uwagę na szczególną sytuację, która ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. To nie jest klasyczna nielegalna migracja, to jest instrumentalizowanie migrantów, używanie ich jako broni, aby wywierać presję na Polskę. To nie jest kwestia migracji, to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego - powiedziała Von der Leyen.

Zaznaczyła, że Unia Europejska jest w tej kwestii w pełni solidarna z Polską, a także, że stanowi to wyzwanie pod względem bezpieczeństwa nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

Von der Leyen zwróciła też uwagę na zwykłą nielegalną migrację do jakiej dochodzi na terenie całej Wspólnoty. Unia Europejska ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w tym zakresie - podkreśliła szefowa KE.