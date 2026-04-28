​Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska przyjęła zaproszenie na wtorkowe spotkanie z klubem parlamentarnym Polski 2050 - poinformowała szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, rozmowa na posiedzeniu klubu dotyczy naprawy systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze.

W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei we wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.

Polska 2050 zagłosuje za odwołaniem Hennig-Kloski?

Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowanie za jej odwołaniem. W związku z wątpliwościami wokół prac resortu klimatu, posłowie Polski 2050 zaprosili Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Szefowa MKiŚ nie pojawiła się jednak na spotkaniu.

Tłumaczyła, że nie mogła w nim wziąć udziału "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe".

Szefowa Polski 2050: Hennig-Kloska przyjęła nasze zaproszenie

We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.