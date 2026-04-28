Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu w Dubrowniku podkreślił, że Polska jest gotowa do odegrania kluczowej roli w dystrybucji amerykańskiego gazu w regionie Trójmorza. Współpraca energetyczna i bezpieczeństwo transatlantyckie były głównymi tematami spotkania liderów regionu.

Karol Nawrocki / Marcin Obara / PAP

Polska jest gotowa stać się "bramą północy" dla amerykańskiego gazu w regionie Trójmorza - powiedział Nawrocki.

Prezydent zaapelował też o powołanie Banku Inicjatywy Trójmorza.

Podczas XI Szczytu oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki ogłosił gotowość Polski do odegrania kluczowej roli w dystrybucji amerykańskiego gazu do krajów regionu. W obecności premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia oraz prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego, polski prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem państw Trójmorza, a Polska może stać się "bramą północy" dla amerykańskiego surowca.

Prezydent wskazał, że rozwój infrastruktury gazowej oraz dywersyfikacja źródeł energii to nie tylko kwestia gospodarcza, ale również strategiczna odpowiedzialność i element budowania niezależności energetycznej całego regionu. Polska, dzięki rozbudowie terminali LNG i sieci przesyłowych, jest gotowa przyjąć i dystrybuować amerykański gaz do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Apel o powołanie Banku Inicjatywy Trójmorza

Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas szczytu była kwestia finansowania rozwoju infrastruktury w regionie. Prezydent Nawrocki zaproponował rozpoczęcie debaty nad powołaniem Banku Inicjatywy Trójmorza, który miałby wspierać inwestycje w kluczowe projekty energetyczne, transportowe i cyfrowe.

Zdaniem prezydenta, stworzenie takiej instytucji pozwoliłoby na efektywniejsze pozyskiwanie środków i koordynację działań państw członkowskich. Bank mógłby stać się narzędziem do realizacji ambitnych projektów, które zwiększą konkurencyjność i bezpieczeństwo całego regionu.

Współpraca transatlantycka fundamentem bezpieczeństwa

Podczas konferencji prasowej prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa i relacji transatlantyckich. Podkreślił, że USA są nie tylko formalnym partnerem, ale także najważniejszym sojusznikiem Polski i państw Trójmorza. Prezydent zapewnił, że nie ma żadnych wątpliwości co do lojalności Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników w NATO.

Prezydent zwrócił uwagę na niepokojący trend narastającego "antyamerykanizmu" w Europie, który - jego zdaniem - działa na niekorzyść relacji transatlantyckich. Podkreślił, że fundamentem bezpieczeństwa Europy jest współpraca z USA, zwłaszcza w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Obecność sekretarza USA ds. energii Chrisa Wrighta na szczycie w Chorwacji została wskazana jako dowód zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy regionu. Prezydent zaapelował o budowanie relacji opartych na odpowiedzialności i partnerstwie, zamiast podważania zaufania do sojuszu transatlantyckiego.