„Rezygnacja 13 członków Rady Medycznej przy premierze potwierdza, że walką z koronawirusem nie zarządzają lekarze tylko sondaże” - ocenił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Totalna władza w walce z pandemią poniosła totalną klęskę”- dodał. W związku z odejściem ekspertów dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego domaga się Lewica.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że pandemią zarządzają sondaże / Radek Pietruszka / PAP

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu poinformowali, że w piątek zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjęcie ich rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw Covid-19. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że w związku z odejściami, formuła doradcza Rady Medycznej zostanie zmieniona. "Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Zdrowia" - poinformowano.

"Dymisja 13 członków Rady Medycznej potwierdza, że walką z koronawirusem nie zarządzają lekarze tylko sondaże. Minister zdrowia skapitulował, rząd nie ma większości do przegłosowywania ustaw. Totalna władza w walce z pandemią poniosła totalną klęskę!" - napisał Kosiniak-Kamysz w piątek na Twitterze.









"Minister Niedzielski przegrał z pandemią, minister Niedzielski musi odejść"

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej powiedział, że "rząd PiS abdykował w walce z Covid-19, ale nie abdykowała z tego obowiązku opozycja". My się nie zgadzamy na to, żeby 100 tys. zgonów było odtworzonych za kilka bądź kilkanaście miesięcy, chcemy walczyć z piątą, a może szóstą falą pandemii"- mówił.

Zapowiedział, że Lewica zwróci się od innych klubów opozycyjnych, by wspólnie jako opozycja złożyć wniosek o odwołanie Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Nie ma czasu i miejsca na półśrodki, opozycja powinna wspólnie podziękować ministrowi Niedzielskiemu, który nie potrafił współpracować ze swoimi najbliższymi - z lekarzami, którzy mieli dawać nadzieję na to, że wygramy z Covid-19 - powiedział Gawkowski.

Ironizował, że dwukrotnie zwycięstwo z Covid-19 ogłosił już premier Mateusz Morawiecki. Ale premier zapomniał, że za tymi zwycięstwami cały czas idzie śmierć, rząd PiS doprowadził do tego, że mamy 100 tys. trumien, 100 tys. tragedii, 100 tys. nieszczęść - mówił Gawkowski.

Dodał, że przedstawiciele Rady Medycznej nie chcieli dalej firmować działań rządu, który - jak powiedział szef klubu Lewicy - przestał walczyć z pandemią. Niedzielski powinien odejść, Niedzielski powinien być zmieniony przez kogoś, kto będzie mógł cokolwiek (...). Minister Niedzielski przegrał z pandemią, minister Niedzielski musi odejść - powiedział Gawkowski.

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic dodała, że naukowcy z Rady Medycznej skapitulowali, ponieważ nie mogą dłużej firmować swoimi nazwiskami firmować poczynań rządów Zjednoczonej Prawicy.

W oświadczeniu członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację napisano m.in., że ich decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Jakiego typu gremium może zastąpić Radę Medyczną? Epidemiolog i były wiceminister zdrowia profesor Marcin Czech przekonuje, że to powinien być zespół ekspertów.

Jak się psuje samochód, to idzie się do mechanika. Jak mamy tak poważną sytuację pandemiczną jak teraz, to idzie się do najlepszych specjalistów, w tej Radzie byli doświadczeni profesorowie medycyny - zaznaczył.

Profesor Czech podkreśla, że wiedza na temat koronawirusa cały czas się zmienia. Zespół właśnie taki jak rada Medyczna umiał ją uporządkować.





Sfrustrowana trzynastka

W oświadczeniu członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację napisano m.in., że ich decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

"Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie Covid-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisało 13 członków Rady.

"Rozbieżności między przesłankami naukowymi i medycznymi, a praktyką stały się szczególnie jaskrawe w kontekście bardzo ograniczonych działań w obliczu fali jesiennej, a potem wobec zagrożenia wariantem Omikron, pomimo przewidywanej olbrzymiej liczby zgonów" - czytamy w oświadczeniu.

Pod oświadczeniem podpisali się:

Robert Flisiak,

Magdalena Marczyńska,

Agnieszka Mastalerz-Migas,

Radosław Owczuk,

Iwona Paradowska,

Miłosz Parczewski,

Małgorzata Pawłowska,

Anna Piekarska,

Krzysztof Pyrć,

Krzysztof Simon,

Konstanty Szułdrzyński,

Krzysztof Tomasiewicz,

Jacek Wysocki.

Rada Medyczna do spraw Covid-19 została powołana zarządzeniem premiera z 6 listopada 2020 r. Do zadań Rady należały przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.