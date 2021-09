Komisja Europejska potwierdza, że otrzymała odpowiedź polskich władz na zastrzeżenia dot. przyjmowanych przez samorządy uchwał anty-LGBT. Na razie ani Bruksela, ani Warszawa nie zdradzają treści pisma. Wiceminister Waldemar Buda zasugerował jednak, że obóz rządzący jest w stanie zrobić krok wstecz.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Chodzi o pierwszy etap procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT, którą Bruksela wszczęła 15 lipca.

"Otrzymaliśmy w terminie odpowiedź z Polski na nasze wezwanie do usunięcia uchybienia. Teraz analizujemy odpowiedź, zanim podejmiemy decyzję o dalszych krokach" - przekazał RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand.

KE czeka obecnie na tłumaczenie tekstu, który otrzymała po polsku, i zaraz potem zacznie go analizować. Na razie więc nie komentuje treści polskiej odpowiedzi.

Nieoficjalnie rozmówcy w Komisji Europejskiej powiedzieli korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon, że jeżeli odpowiedź będzie niezadowalająca - czyli nie będzie wycofania się z kontrowersyjnych uchwał - to Komisja Europejska może wstrzymać 125 mln euro dotacji dla tych regionów, które ogłosiły uchwały anty-LGBT. Bruksela może także przejść do drugiego etapu procedury o naruszenie unijnego prawa, która może zakończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wiceminister sugeruje gotowość zrobienia kroku wstecz

Treści przesłanej odpowiedzi nie zdradza również polski rząd.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda sugerował jednak dzisiaj z sejmowej mównicy, że obóz rządzący jest w stanie zrobić krok wstecz. Ministrowie poprosili samorządowców o przeanalizowanie przyjmowanych uchwał.

"I jeżeli któreś (uchwały) miałyby elementy dyskryminacyjne, charakter dyskryminacyjny, sugerujemy oczywiście, żeby je aktualizować, żeby je w takiej treści pozostawić, żeby nie budziły najmniejszych wątpliwości" - mówił Buda.

Równocześnie rząd zapewnia, że nie ma zagrożenia wypłaty unijnych środków.