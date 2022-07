Premier zdymisjonował Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. O tej niespodziewanej decyzji odwołany Piotr Naimski poinformował na Facebooku.

"Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i 'wszystko blokuję'” - napisał na Facebooku Naimski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Dymisja Naimskiego ma bezpośredni związek z trwającym kryzysem energetycznym, chociaż odwołanie to też element szerszej wewnętrznej wojny w rządzie, bo marginalizacji, a także dymisji Naimskiego, od dłuższego czasu domagało się środowisko związane z wicepremierem Jackiem Sasinem. Nieprzychylny Naimskiemu był też prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - zauważa reporter RMF FM Roch Kowalski.

Naimski we wpisie przekazał, że wytłumaczono mu, że został odwołany, ponieważ "nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje". Polityk przypomniał, że nie jest to jego pierwsza dymisja. "Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" - napisał.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości we wpisie dotyczącym dymisji podkreślił, że już wkrótce oddany do eksploatacji zostanie gazociąg Baltic Pipe zbudowany przez nadzorowany przez Naimskiego Gaz-System. "Śmiem twierdzić, że zbudowanie tego połączenia Polski z norweskimi złożami gazu jest jednym z ważniejszych sukcesów politycznych i ekonomicznych osiągniętych przez nasz kraj w minionym trzydziestoleciu (...) Dziękuję wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do realizacji projektu Baltic Pipe" - podkreślił.

Potwierdzam, że minister Piotr Naimski przestał pełnić swoją funkcję - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Naimski pełnił funkcję sekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej od 2015 roku. Wcześniej, za czasów pierwszych rządów PiS był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił też funkcję doradcy szefa BBN.