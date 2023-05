Prezydent Andrzej Duda poinformował o podpisaniu ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja wywołała burzę w polskim środowisku politycznym. "To fatalna decyzja", "prezydent wybrał interes PiS, a nie interes Polski" - to tylko jedne z wielu komentarzy polityków opozycji.