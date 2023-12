Po tygodniu od powołania 11-osobowego składu po raz pierwszy zbiera się komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Dziś po południu i jutro Sejm zajmie się powoływaniem kolejnych dwóch komisji śledczych - ds. afery wizowej i Pegasusa.

Dariusz Joński / Marcin Obara / PAP

Start prac "kopertowej"

Komisja śledcza ds. organizacji tzw. wyborów kopertowych zbiera się o 10:00. Posłowie mają wybrać prezydium, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Nieoficjalnie wiadomo, że koalicyjna większość komisji zdecydowała już, że szefem komisji ma zostać poseł KO Dariusz Joński. On sam w rozmowie z RMF FM nie zaprzecza i zapowiada kolejne kroki. Chciałbym, żeby jeszcze przed świętami odbyło się kolejne posiedzenie, na którym byśmy decydowali, o które dokumenty występujemy do różnych organów. Będziemy musieli wystąpić i do sądu, do prokuratury, do tych wszystkich instytucji, które potrzebne nam dokumenty posiadają. Będziemy też chcieli zdecydować o pierwszych przesłuchaniach świadków - mówi Joński.

Do przesłuchania - premier i wicepremierzy

Chciałbym, żeby jeszcze przed świętami pojawiły się pierwsze nazwiska, konkretne daty i godziny, kiedy świadkowie się pojawiają w Sejmie na przesłuchanie. Myślę, że pierwsze przesłuchania mogłyby się odbyć około połowy stycznia - mówi przyszły przewodniczący.

Na pewno będzie premier Morawiecki, na pewno wicepremier Sasin, dobrze by było również zaprosić pana Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że to on osobiście podejmował w tej sprawie decyzje - przewiduje Joński.

Kolejne komisje śledcze w drodze

Zbierający się o 14:00 cały Sejm dziś zajmie się powołaniem komisji śledczej ds. afery wizowej, jutro ma powołać kolejną - pegasusową.

Odbędą się tzw. drugie czytania projektów uchwał w tych sprawach - posłowie rozpatrzą poświęcone im sprawozdania komisji. Wśród nich znajdą się składane przez posła Marka Asta z PiS wnioski mniejszości, poszerzające zakres działania obu komisji do dnia powołania pierwszego rządu Donalda Tuska, tj. do 16 listopada 2007.

Wnioski nie mają szans na przyjęcie. Poza tym trudno nie zauważyć, że pierwsze informacje o oprogramowaniu Pegasus pochodzą z roku 2016, a w 2007 pojawiły się powszechniej dopiero pierwsze smartfony, wobec których można było używać podobnych programów.

Składy nowych komisji

Formowanie 11-osobowych komisji będzie mogło ruszyć dopiero po ich formalnym powołaniu. Ponieważ procedura musi uwzględnić poselskie zastrzeżenia do złożonych u Marszałka Sejmu propozycji kandydatur i czas na ich rozpatrzenie przez Prezydium Sejmu, a w wypadku skreślenia z listy - umożliwienie przedstawienia nowych kandydatur i ponowny czas na poselskie wnioski o ich skreślenie - nie należy się spodziewać, że składy obu komisji powstaną przed świętami.

Posłowie koalicji już dziś jednak planują, że szefem komisji "wizowej" zostanie Michał Szczerba z KO, a komisją śledczą ds. korzystania z Pegasusa będzie kierował pos. Marcin Bosacki. Poseł KO ma w tej dziedzinie sporą wiedzę - w poprzedniej kadencji parlamentu kierował senacką komisją ds. Pegasusa, która nie miała uprawnień śledczych, zgromadziła jednak obszerne dane na temat działalności służb.

Kompletowanie składów obu komisji może się przeciągnąć do stycznia.