​Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpacia udaremnili dwie próby przewozu, wbrew przepisom prawa, gotówki o łącznej wartości niemal 450 tys. zł - poinformowała zastępca rzecznika Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsza próba przewozu gotówki, bez odpowiedniego wymaganego prawem zgłoszenia, miała miejsce w pawilonie odpraw międzynarodowych Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka.

Funkcjonariusze podkarpackiej KAS ujawnili niezgłoszone środki pieniężne w kwocie 26 tys. 700 dolarów. Obywatelka Ukrainy walutę ukryła pod odzieżą wierzchnią. Podróżna nie była wcześniej karana za wykroczenie skarbowe tego typu. Sprawa zakończyła nałożeniem mandatu karnego - dodała Siwy.

Natomiast na przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze ujawnili gotówkę w kwocie około 28 tys. euro. Jak podała Siwy, podróżująca samochodem obywatelka Ukrainy przewoziła gotówkę ukrytą w bagażu.

Kobietę również ukarano mandatem karnym - dodała.

Każdy, kto przewozi co najmniej 10 tys. euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tych środków funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.