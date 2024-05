Donald Tusk odwiedza dziś placówkę straży granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu. Razem z premierem udali się tam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Tomasz Siemoniak. To reakcja na wczorajszy atak migranta na żołnierza. Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy, ryzykując swoim życiem - pisał wczoraj na platformie X premier Donald Tusk.

Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Do ataku na żołnierza na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) doszło we wtorek ok. godz. 4:30. Po tej informacji premier zapowiedział, że w środę będzie na granicy z Białorusią.

"Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy ryzykując swoim życiem. Ranny żołnierz jest pod dobrą opieką, jego rodzina także" - podkreślił szef rządu we wpisie na platformie X.Premier dodał, że na granicę zostały skierowane "dodatkowe siły".