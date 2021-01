​Kolejny dzień będzie silnie wiać na południu Polski. Silnego wiatru - nawet do 80 km/h - mogą spodziewać się mieszkańcy południowych powiatów woj. podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. "Na razie nie wybierajcie się w Tatry" - ostrzegają TOPR-owcy. W górach wieje halny, który może przewrócić dorosłego człowieka. To nie jedyne zagrożenia z nim związane.

Synoptycy ostrzegają, że w tych regionach przewiduje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h. Wiać będzie z południa.Dziś będzie pogodnie, chociaż na zachodzie oraz południu może pojawić się więcej chmur i miejscami deszcz - zapowiada IMGW.

W porównaniu z weekendowymi mrozami będzie ciepło: od 3 st. do 5 st. C na wschodzie i w centrum do 9, 10 st. C na zachodzie i południu.

Najdłużej ładnie będzie na południowym wschodzie. Tam słońce będzie świeciło również w sobotę - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Halny w Tatrach. TOPR ostrzega

Na razie nie wybierajcie się w Tatry - apelują do turystów ratownicy TOPR.



Jak mówią, w górach wieje bardzo silny wiatr, który jest w stanie przewrócić dorosłego człowieka. To nie jedyne zagrożenia z nim związane.



Cytat Komunikaty z Kasprowego mówią o wietrze wiejącym z prędkością niemal 120 km/h. Ten wiatr nie tylko utrudnia wędrowanie, ale przede wszystkim przenosi, odkłada śnieg, "prasuje", "gipsuje" i powoduje wzrost zagrożenia lawinowego. Nawet w dolinach możemy zostać potrąceni spadającymi gałęziami. Przy wietrze halnym wędrowanie w ogóle nie jest wskazane. - mówi ratownik dyżurny Piotr Konopka

Mocno wieje w Beskidach. Są awarie

Od wczoraj halny wieje też w Beskidach. Spowodowało to liczne awarie energetyczne.



Jak informuje nasz reporter, problemy z energią mają mieszkańcy miejscowości Brenna, Jasienica, Skoczów, a także w okolicach Żywca.

O poranku prąd nie docierał do około tysiąca odbiorców. Część awarii już udało się usunąć, pozostałe uszkodzenia są naprawiane.

Chodzi przede wszystkim o zerwane przewody i uszkodzone stacje energetyczne.



Trudne warunki na szlakach turystycznych

To nie jest dobry czas również na wędrówki w Beskidach.

Część szlaków może być nieprzetartra. Z powodu minusowej temperatury w wyższych partiach gór, trzeba spodziewać się oblodzeń.



Niestety, w ostatnich dniach ratownicy znów musieli organizować akcje ratownicze.

W rejonie Szczyrku trzeba było sprowadzać turystę, który stracił siły w okolicach Malinowskiej Skały. Mężczyzna zasłabł, bo musiał się zmagać z trudnymi górskimi warunkami: dużą ilością śniegu i silnym wiatrem.



W masywie Pilska kobieta wezwała pomoc, bo straciła orientację w terenie. Ratownicy pomogli też mężczyźnie, który prawdopodobnie doznał udaru na szlaku z Szyndzielni na Klimczok.







Na razie nie będzie poprawy

Ostrzeżenie o silnym wietrze obowiązuje co najmniej do godziny 18:00 w czwartek.