Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydało IMGW dla niemal całej Polski. W sobotę spodziewany jest bardzo silny wiatr oraz burze z gradem. Pojawią się one już dziś wieczorem na zachodniej i południowej granicy Polski.





Synoptycy zapowiadają załamanie pogody / Marcin Bielecki / PAP

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu początkowo od 10 mm do 15 mm, w nocy od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru początkowo do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h, a w nocy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz z silnymi zjawiskami dotyczyć będzie godzin nocnych" - informują synoptycy.



Ostrzeżenia w piątek będą obowiązywać dla powiatów z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także lubuskiego i zachodniopomorskiego. W godzinach nocnych obejmą resztę Polski. W sobotę burze spodziewane są na terenie niemal całego kraju - z wyjątkiem Bieszczad i Podkarpacia.



Gdzie powieje?

Oddzielne ostrzeżenia synoptycy wydali z powodu silnego wiatru.



Będzie wiało w północnej Polsce - gdzie od północy w większości powiatów będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia.



"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - czytamy w komunikacie IMGW.



Nieco spokojniej będzie na południu Polski. Prognozowany jest wiatr do 75 km/h - stąd ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązujące do późnego popołudnia lub wieczora.



Sprawdź, gdzie aktualnie pada deszcz:











Sprawdź, gdzie przechodzi burza? Gdzie możliwe są wyładowania atmosferyczne: