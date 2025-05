Burza z opadami krupy śnieżnej w czwartek

Czwartek będzie pochmurny. Padać będzie w całym kraju, na wschodzie możliwe lokalne burze.

Na północy i południu Polski prognozowane są także opady deszczu ze śniegiem. Możliwe burze z opadami krupy śnieżnej.

Na termometrach około 14 st. C na zachodzie, a między 9-11 st. C nad morzem i wschodzie. W pozostałych regionach maksymalnie do 12 st. C. W całym kraju wiatr będzie porywisty, nad morzem z możliwymi porywami do 70 km/h, a w górach do 80 km/h.

Noc z czwartku na piątek będzie pochmurna z możliwymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Opady deszczu w dalszym ciągu prognozowane są w całej Polsce.

Przymrozki pojawią się na obszarach podgórskich, od 0 do -3 st. C przy gruncie. Na pozostałych obszarach nieco cieplej, 3 st. C na wschodzie, około 6 st. C na zachodzie, do 8. st. C nad morzem i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Jak zaznacza IMGW, na skutek nasunięcia się nad obszar kraju zatoki niżowej z układem frontów atmosferycznych warunki biometeo się pogorszą.