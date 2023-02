Śnieg także w nocy

W nocy na wschodzie opady śniegu, na zachodzie deszcz ze śniegiem a nad morzem deszcz. W górach spadnie do 15 cm śniegu.

Temperatura minimalna od -7 stopni Celsjusza na Podhalu, -6 stopni na Pomorzu, -3 stopni w centrum kraju, do 1 stopnia nad morzem.

Wiatr w nocy będzie umiarkowany, porywisty do 65 km/h na zachodzie, nad morzem do 80 km/h, a w Sudetach do 160 km/h.

W sobotę na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, przelotne opady śniegu. W górach i rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu.

Temperatura maksymalna od -4 st.C w dolinach karpackich do 0 st.C w centrum kraju i 3 st.C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km/h, północny. W górach porywy do 90 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Kierowcy zakładali łańcuchy na środki jezdni

Już wieczorem silne opady śniegu sparaliżowały ruch na wielu drogach Podhala - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Kierowcy tirów nie mogli poradzić sobie z zaśnieżonymi podjazdami na zakopiance, a na bocznych nie radzili sobie kierowcy samochodów osobowych, którzy nie mieli odpowiednich opon. Kilku z nich postanowiło zakładać łańcuchy na środku jezdni i zablokowali dojazd do Bukowiny Tatrzańskiej.

O poranku sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Śnieg przestał sypać - a po południu zapowiadane są kolejne śnieżyce, a nawet burze śnieżne.