Europa południowa i środkowa doświadcza rekordowo niskich temperatur, nawet do -18°C w Alpach. / Shutterstock

Fala mrozów uderza w Europę

Wyjątkowo silna fala ochłodzenia dotarła do południowej i centralnej Europy, przynosząc temperatury znacznie poniżej normy dla początku października. Najnowsze prognozy meteorologiczne wskazują, że w niektórych regionach, zwłaszcza w Alpach, słupki rtęci mogą spaść nawet do -18°C. Tak niskie temperatury są rzadkością w tym okresie i stanowią poważne wyzwanie zarówno dla mieszkańców, jak i służb odpowiedzialnych za infrastrukturę.

Rekordowe spadki temperatur w Alpach

W ostatnich dniach najniższe temperatury odnotowano w Austrii - w rejonie Brunnenkogel termometry wskazały -13,3°C, a w Sonnblick -12,4°C. To właśnie te obszary uznawane są obecnie za bieguny zimna w Europie. Eksperci podkreślają, że w niektórych miejscach mróz mógł być jeszcze silniejszy, jednak ze względu na rzadką sieć stacji meteorologicznych nie wszystkie rekordy zostały oficjalnie zarejestrowane.

Prognozy: nawet -18°C w Alpach

Jak donosi portal Dobra Pogoda, zaawansowane modele pogodowe, takie jak ALADIN, prognozują, że najzimniej będzie w rejonie głównej grani Alp - od północno-wschodnich krańców Włoch, przez południową i południowo-wschodnią Szwajcarię, aż po południowo-zachodnią Austrię. Największe spadki temperatur przewidywane są na 5-6 października, kiedy to lokalnie może być nawet -18°C.

Nietypowa anomalia termiczna

Tak silny mróz w październiku to zjawisko wyjątkowe. Anomalia temperatury powietrza na wysokości 1,5 km (poziom izobaryczny 850 hPa) sięga nawet 8-20°C poniżej normy wieloletniej. Synoptycy podkreślają, że tak duże odchylenie od średnich wartości jest niezwykle rzadkie na początku jesieni.

Mróz dotarł także do Polski

Silne spadki temperatur odnotowano również w Polsce. W wielu regionach, zarówno na nizinach, jak i w górach oraz rejonach podgórskich, termometry pokazały od -10°C do -2°C, a przy gruncie lokalnie jeszcze mniej. Najzimniej było nad ranem, szczególnie w miejscach z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Ujemne temperatury mogą pojawić się także 4 października, głównie na północy, w centrum, częściowo na zachodzie i południu kraju.

Powrót cieplejszych dni już wkrótce

Na szczęście fala mrozów nie potrwa długo. Synoptycy przewidują, że już od 7 października do Polski i innych regionów Europy powrócą wyższe temperatury. Ochłodzenie będzie więc krótkotrwałe, a ryzyko powszechnego mrozu ustąpi na rzecz łagodniejszej aury.