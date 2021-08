Według prognoz pogoda w niedzielę będzie sprzyjała spacerom. Jedynie rano na północnym-wschodzie - Warmii i Mazurach oraz Kujawach - spodziewamy się więcej chmur i opadów – zapowiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Synoptyk IMGW przekazał, że w niedzielę rano "najintensywniej będzie padało na Kujawach, w północnej części woj. wielkopolskiego oraz na Warmii, być może również na Mazurach". Strefa opadów będzie stopniowo odsuwać się na północ, więc w godzinach popołudniowych w tej części kraju raczej opadów nie przewidujemy. Być może pod granicą z Obwodem Kaliningradzkim jeszcze ten deszcz będzie padał - zaznaczył.

Niewykluczone intensywne opady deszczu

Poinformował, że "na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko duże". Najładniejszy początek dnia to w dalszym ciągu południowy wschód i wschód kraju, bo tu może być pogodnie - mówił Ogrodnik.



Podał, że niewykluczone, iż "na północy oraz południowym wschodzie w trakcie dnia zaczną rozwijać się lokalne burze, z izolowanych komórek, raczej niełączące się w bardziej zorganizowane struktury". Zaznaczył, że "miejscami na północy oraz południowym wschodzie one mogą przynieść intensywne opady deszczu, punktowo do 15-20 mm".



Jak mówił, "nie są wykluczone porywy wiatru - na północy do 80 km/h, na pozostałym obszarze do 70 km/h". "Tak samo nie możemy wykluczyć opadów gradu" - wskazał.



Ocenił, że zjawiska te "nie będą raczej katastrofalne". To nie będą bardzo silne burze. Nie jest wykluczone, że będzie wydany na nie 1. stopień ostrzeżenia, ale będą lokalne, nie będą miały charakteru niszczącego - podkreślił.

Najchłodniej nad morzem

Pytany o prognozowaną temperaturę powiedział, że "najchłodniejsze będzie wybrzeże naszego Morza Bałtyckiego". Jeżeli ktoś teraz pojechał na urlop to zadowolony raczej z pogody nie będzie - ocenił. Nad morzem na termometrach od 19 do 22 st. C. Na północy ok. 23 st. C, w centrum od 24 do 25 st. C., na południu miejscami do 26 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu tam na termometrach 28 st. C. - powiedział synoptyk.



Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ten wiatr będzie troszkę nam psuł pogodę i obniżał temperaturę - podsumował Ogrodnik



Ogrodnik przekazał, że w niedzielę w Warszawie spodziewane jest "zmienne zachmurzenie, choć słońce również zza chmur będzie wychodzić". Miejscami popada przelotny deszcz. Pamiętajmy o tym, że opady przelotne są opadami, które występują na niewielkich obszarach, więc może się okazać, że np. w północnej części Warszawy ten deszcz spadnie, natomiast na południu tego deszczu nie będzie.



Na termometrach w stolicy w najcieplejszym momencie dnia będzie ok. 24 st. C; wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich.