Miejscami do ponad 33 stopni C. pokażą dziś termometry. To będzie wyjątkowo upalny dzień, ale być może jeszcze nie najgorętszy, jaki nas czeka w tym tygodniu - zaznaczają synoptycy.

Miejscami do ponad 33 stopni C. pokażą dziś termometry / Grzegorz Michałowski / PAP "Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 33 stopni, nieco chłodniej będzie tylko nad morzem 24 do 27 stopni" - mówi dyżurny synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Najwyższa temperatura spodziewana jest na zachodzie kraju. "Spodziewane są tam nie tylko upały, ale także opady i burze. Na metr kwadratowy spaść może 20 litrów wody, a w czasie burz porywy wiatru osiągnąć mogą 85 km/h" - ostrzegają synoptycy.

Uwaga na burze z gradem i ulewnym deszczem! Sprawdź, gdzie aktualnie pada:







Sprawdź, gdzie przechodzi burza? Gdzie możliwe są wyładowania atmosferyczne:



Jak zapowiada się noc z czwartku na piątek? W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie oraz Pomorzu duże i tam miejscami możliwy przelotny deszcz, lokalnie burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 16 st.C do 21 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie stopniowo skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do około 70 km/h. Piątek w pogodzie W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na wschodzie małe.

W pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę po Śląsk i Małopolskę przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 29 st.C do 34 st.C, chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich, od 25 st.C do 29 st.C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, południowo-wschodni i południowy, jedynie na zachodzie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 85 km/h. RMF 24