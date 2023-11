W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni.

Co czeka nas w nocy?

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i południu, przelotne opady śniegu. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe burze.

W rejonie Zalewu Wiślanego, na Warmii i wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -10 st. C w obszarach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około -5 st. C na przeważającym obszarze do około 1 st. C nad morzem. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i południu przelotne opady śniegu. Na Warmii miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C do 0 st. C na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem od 2 st. C do 4 st. C. Chłodniej na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat: około -4 st. C. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.