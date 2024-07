Ostrzeżenie trzeciego - najwyższego - stopnia przed burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całej wschodniej części kraju. Obowiązują w czwartek do godz. 21. Do piątku, do godz. 07:30 ważne są natomiast ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województwa podkarpackiego. Niebezpiecznie będzie jednak w całej Polsce.