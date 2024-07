Ponad 2,7 tys. interwencji strażaków, kilka osób rannych, zerwane dachy i połamane drzewa. To bilans nawałnic, które od wczoraj przechodzą nad Polską. Na Pomorzu strażak OSP został porażony piorunem. W województwie kujawsko-pomorskim zaginęła jedna osoba, która pływała na jeziorze w Zalesiu koło Chełmży. Profilaktycznie ewakuowano również kilka obozów harcerskich.

Nawałnica nad Szczecinem / Marcin Bielecki / PAP

Wczoraj po godz. 18 strażacy zostali wezwani w związku z zaginięciem osoby, która pływała po Jeziorze Chełmżyńskim w Zalesiu (woj. kujawsko-pomorskie). Według pierwszych informacji miał to być kajakarz, ale jak się później okazało była to jedna z czterech osób, które pływały na desce typu sup i wskutek silnego podmuchu wiatru znalazły się w wodzie. Jeden z mężczyzn nie dopłynął do brzegu.

Prowadzone do późna poszukiwania, w które byli zaangażowani m.in. strażacy z grupy wodno-nurkowej z Bydgoszczy i grupy sonarowej z Torunia, nie przyniosły skutku. Poszukiwania będą kontynuowane dziś.

Z kolei na Pomorzu jeden ze strażaków ochotników został porażony piorunem. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj też w Tuchomiu (woj. pomorskie) nad jeziorem Tuchomskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 11 nastolatków spędzało tam czas na plaży. 9 osób poszło popływać rowerami wodnymi.

W trakcie zabawy zaczęli przechodzić z jednego roweru wodnego na drugi, w wyniku czego jeden z nich się przewrócił, po chwili przewrócił się też drugi. Do wody wpadło kilka osób. 8 osób udało się wydobyć z wody. Jednego z 16-latkow, mieszkańca Gdyni poszukiwały służby ratunkowe. Wczoraj, z uwagi na późną godzinę, czynności poszukiwawcze przerwano. Będą one kontynuowane dzisiaj po przyjeździe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Bydgoszczy - mówi RMF FM Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Z kolei na Zatoce Gdańskiej burza zaskoczyła na wodzie grupę trenerów z dziećmi, które były na pięciu małych żaglówkach. Przez dłuższy czas mieli problem z tym, żeby wrócić do portu w Gdyni. Trenerzy wzięli podopiecznych na swój ponton i poczekali na ratowników. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Podobna sytuacja była w Darłowie, gdzie dwa jachty nie były w stanie dopłynąć w bezpieczne miejsce.

W okolicach pomorskiego Linowca drzewo spadło na przejeżdżający samochód.

W Szczecinie wichura powaliła drzewa przy al. Wojska Polskiego i Bohaterów Warszawy. Jeden z konarów uszkodził dach budynku. Inne spadły na zaparkowane samochody.

Jak powiedział reporterowi RMF FM Kacprowi Wróblewskiemu rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków młodszy aspirant Martin Halasz, do poważnego zdarzenia doszło w miejscowości Dolaszewo w powiecie Pilskim.

Podczas jazdy samochodem osobowym konar czy gałąź wpadła do środka pojazdu. Trzy osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala - powiedział.

Nad jeziorem Skanda w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) młody mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak został przygnieciony przez drzewo.