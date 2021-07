Po kilku dniach z temperaturą nieprzekraczającą 30 stopni, wracają upały. Będą także burze z ulewami. Pogoda zacznie się zmieniać już w sobotni wieczór, ale burze powinny pojawić się w niedzielę.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę po południu i wieczorem zachmurzenie w wielu miejscach kraju może wzrosnąć do dużego. W szeroko rozumianej wschodniej połowie kraju będą pojawiać się opady deszczu - poinformował synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Jak wskazał, chodzi także m.in. o Pomorze Wschodnie, Kujawy czy Ziemię Łódzką. Na pozostałym obszarze bez opadów, przyjemnie ciepło, bo temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni Celsjusza nad samym morzem do nawet 29 stopni na południowym-zachodzie kraju - powiedział.

W nocy z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze kraju ma być pogodnie. Jedynie nad ranem na południowo-zachodnich krańcach województwa dolnośląskiego, w obszarach podgórskich Sudetów mogą pojawić się przelotne opady deszczu - powiedział.

Temperatura nocą wyniesie od 12 stopni w obszarach podgórskich do 19 stopni Celsjusza na północnym-zachodzie.

Niedziela z burzami i gradem

Z kolei w niedzielę - jak podaje IMGW - będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu oraz - głównie w zachodniej połowie kraju - również burz, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem. W trakcie burz opady deszczu do około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 27 st. C na północnym-wschodzie do 31 st. C w centrum i na zachodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 24 st. C do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Niespokojnie również w poniedziałek

W poniedziałek będą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem. W czasie burz suma opadów do około 40 mm, zwłaszcza w pasie od Pomorza Wschodniego po Małopolskę. Temperatura maksymalna od 26 st. C na zachodzie do 31 st. C na wschodzie. W obszarach podgórskich i nad morzem od 24 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h.

