Planujecie wakacje i zastanawiacie się, na jaką pogodę możecie liczyć w czasie swojego urlopu? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową, eksperymentalną prognozę temperatury i opadów, która obejmuje również letnie miesiące.

Plaża w Gdyni Babich Dołach (zdj. ilustracyjne) / Andrzej Jackowski / PAP

Prognoza na czerwiec

Jak informuje IMGW, w czerwcu średnia miesięczna temperatura powietrza na terenie całego kraju najprawdopodobniej będzie wyższa od normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza pogody na czerwiec / IMGW / Materiały prasowe

Z kolei miesięczna suma opadów nie powinna odbiegać od normy. W Krakowie powinno więc spaść od ponad 55 do niemal 90 mm deszczu, w Zakopanem - od 115 do 192 mm, a w Gdańsku - od ponad 29 do 63,5 mm deszczu.

Szczegółowa prognoza dotycząca średniej temperatury i sumy opadów w czerwcu / IMGW / Materiały prasowe

Prognoza na lipiec

Również w lipcu średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej przekroczy średnią.

Prognoza na lipiec / IMGW / Materiały prasowe

Tak jak w czerwcu, miesięczna suma opadów powinna mieścić się w normie wieloletniej. Oznacza to, że w Warszawie może spaść od ok 61 do 88 mm deszczu, w Katowicach do 102 mm, a w Koszalinie - do 91,4 mm.

Szczegółowa prognoza na lipiec / IMGW / Materiały prasowe

Czytając dane zaprezentowane przez IMGW warto pamiętać, że średnia miesięczna temperatura wyliczana jest w oparciu o pomiary wykonywane zarówno w dzień, jak i w nocy.