Temperatura wód powierzchniowych Zatoki Meksykańskiej wynosi ok. 30 stopni Celsjusza (miejscami więcej), co sprawia, że Idalia będzie miała "paliwo" do dalszej intensyfikacji. Biorąc pod uwagę również sprzyjające warunki atmosferyczne, NHC prognozuje, że Idalia uderzy we Florydę w środę jako huragan co najmniej 2. kategorii w skali Saffira-Simpsona, generując wiatr ciągły o prędkości 175 km/h i porywy dochodzące do 215 km/h.

Nie można jednak wykluczyć, że Idalia osiągnie kategorię 3. lub wyższą, co oznacza wiatr ciągły o prędkości co najmniej 185 km/h i porywy 220 km/h. Taki obrót wydarzeń bez wątpienia sprawi, że skutki huraganu na terenach położonych nad Zatoką Meksykańską będą poważne.