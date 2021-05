Nadchodząca noc będzie chłodna, ale stopniowo od zachodu opady deszczu będą zanikać. "Przelotne opady w nocy będą występować już głównie we wschodniej i południowej części kraju" – prognozuje synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron. Przelotnych opadów deszczu można spodziewać się w sobotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według prognoz synoptyków IMGW wieczorem opady deszczu będą stopniowo od zachodu zanikać. W nocy przelotne opady deszczu prognozowane są więc już głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu. W pierwszych godzinach nocnych, jeszcze lokalnie - zwłaszcza na północnym wschodzie - możliwe są zanikające burze.



Opady będą słabe, jedynie na obszarach podgórskich spodziewane są opady nieco silniejsze - do 10 mm. Jeżeli chodzi o temperaturę to znów nie mam dobrych wieści - od 3 st. C na północnym wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, do 8 st. C nad morzem - także chłodna noc - powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron.



Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z postępującymi stopniowo od zachodu rozpogodzeniami. Najpogodniejsza noc prognozowana jest na zachodzie kraju, więcej chmur na wschodzie i południu. W drugiej części nocy będzie się przejaśniać i rozpogadzać.



W sobotę pogoda będzie podobna do tej z piątku. Spodziewać się więc można przelotnych opadów deszczu.

Na południu i w centrum kraju możliwe są również burze. Będzie raczej chłodno. Temperatura wyniesie 12-13 st. C na północy kraju i na krańcach wschodnich. Najcieplej - do 18 st. C - będzie na zachodzie.

Wiatr będzie chłodny, a w trakcie burz jego porywy mogą osiągnąć nawet 65 km/h.