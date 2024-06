Niespokojny weekend

W sobotę, 29 czerwca, na południu i wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze.

"Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura w nocy od 12 st. C na Pomorzu do 20 st. C na wschodzie, a w dzień od 19 st. C nad morzem, 25 st. C na północy, do 30 st. C na południu" - podaje IMGW.

W niedzielę, 30 czerwca, na zachodzie i w centrum kraju ponownie wystąpią silne burze z gradem. Tylko we wschodniej połowie kraju słonecznie i bez opadów.

Upalnie będzie znów prawie w całym kraju: od 25 st. C nad morzem do 30 st. C na przeważającym obszarze kraju i 33 st. C w centrum.

