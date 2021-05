Termometry w kraju pokażą dziś od 13 do 21 st. C. Po południu w całej wschodniej Polsce będą jednak występowały groźne burze. "Może spaść grad i do 25 litrów wody na metr kwadratowy" - poinformował rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

W dziewięciu województwach prognozowane są dziś groźne burze / Pixabay

Dzisiejszy dzień przyniesie bardzo "niespokojną" pogodę we wschodniej części kraju. Na zachodzie będzie zdecydowanie lepiej - przekazał rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

W całej wschodniej część kraju - od woj. pomorskiego przez warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie - będą występowały burze, które będą dosyć groźne, może spać do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru podczas burz mogą osiągnąć do 80 km/h, mogą wystąpić opady gradu - powiedział Walijewski.



Zaznaczył, że burze we wschodniej części kraju będą pojawiały się raczej po południu. Będą one rozproszone, nie będzie to jeden przemieszczający się front burzowy.

Słońce będzie od czasu do czasu wychodzić zza chmur - dodał synoptyk IMGW.



W pozostałej - zachodniej części kraju - prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie.



Mimo burzowej pogody w całym kraju będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu i nad samym morzem, a także około 17 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na wschodzie: 21 st. C.

Może być chłodniej na samym Podhalu - tam tylko 13 st. C - przekazał Walijewski.