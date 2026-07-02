RMF24

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała Bośnię i Hercegowinę 2:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świata, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Spotkanie nie obyło się bez kontrowersji, a kibice zgromadzeni na stadionie długo będą wspominać powrót Christiana Pulisica, czerwoną kartkę dla Baloguna i efektowny gol z rzutu wolnego Malika Tillmana. Przed Amerykanami kolejne wyzwanie – już w poniedziałek zmierzą się z Belgią.

68 827 widzów, atmosfera godna mundialu i dwa zespoły, które miały jasno określony cel – awans do 1/8 finału. Stadion w Santa Clarze pod San Francisco zamienił się w arenę piłkarskich zmagań, gdzie gospodarze turnieju mierzyli się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Amerykanie, prowadzeni przez Mauricio Pochettino, przystąpili do meczu w najmocniejszym składzie, a największą uwagę przyciągał powrót do zdrowia i wyjście w pierwszej jedenastce Christiana Pulisica – lidera i gwiazdy drużyny USA.

Trener Bośniaków, Sergej Barbarez, postawił na defensywę – aż pięciu obrońców miało zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Jednak już od pierwszych minut jasne było, że Amerykanie nie zamierzają kalkulować i ruszyli do ataku, choć to Ermedin Demirović jako pierwszy sprawdził czujność Matta Freesego.

Balogun – gol, cieszynka i… czerwona kartka

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi USA, choć Bośniacy nie pozostawali dłużni i starali się groźnie kontrować. W 31. minucie Folarin Balogun trafił do siatki, ale sędziowie dopatrzyli się spalonego. To był jednak tylko przedsmak tego, co miało nadejść. Tuż przed przerwą, po błędzie Tarika Muharemovicia, Balogun wykorzystał sytuację i płaskim strzałem pokonał Nikole Vasilja. To już trzeci gol napastnika AS Monaco na tym mundialu. Balogun nie krył radości, prezentując słynną cieszynkę „The Silencer”, inspirowaną LeBronem Jamesem.

Druga połowa przyniosła jednak dramatyczny zwrot akcji. W 63. minucie Balogun w walce o piłkę przypadkowo nadepnął na staw skokowy rywala. Sędzia Raphael Claus po analizie VAR uznał, że był to poważny faul i wyrzucił Amerykanina z boiska. Decyzja wzbudziła kontrowersje – wielu ekspertów porównywało ją do podobnej sytuacji z udziałem Lionela Messiego, która nie zakończyła się nawet żółtą kartką.

Bośniacy ruszają do ataku – Amerykanie odpowiadają z wolnego

Grając w przewadze, Bośniacy postawili wszystko na jedną kartę. Na boisku pojawił się Esmir Bajraktarević – piłkarz urodzony w USA, który zdecydował się reprezentować kraj swoich rodziców. Goście dwukrotnie zmusili Freesego do interwencji, ale Amerykanie szybko się otrząsnęli i wrócili do gry.

W 79. minucie Christian Pulisic zdobył bramkę po efektownej kontrze, jednak sędzia ponownie dopatrzył się spalonego. Trzy minuty później Malik Tillman popisał się fenomenalnym strzałem z rzutu wolnego, podwyższając prowadzenie USA na 2:0. To trafienie praktycznie przesądziło losy spotkania.

Ostatnie minuty pod znakiem obrony – USA w 1/8 finału, ale bez Baloguna

Końcówka meczu to już popis gry defensywnej Amerykanów, którzy cofnęli się pod własne pole karne i skutecznie odpierali ataki Bośniaków. Najbliżej zdobycia kontaktowego gola byli Kerim Alajbegović i dwukrotnie Ermin Mahmić, ale piłka nie znalazła drogi do siatki.

Ostatecznie to gospodarze turnieju mogli unieść ręce w geście triumfu. USA dołącza do Kanady i Meksyku w gronie współgospodarzy, którzy zameldowali się w 1/8 finału. Największym zmartwieniem przed starciem z Belgią pozostaje jednak strata Baloguna, który z powodu czerwonej kartki nie zagra w kolejnym meczu.