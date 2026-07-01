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Patryk Kun po tym, jak rozstał się z Legią Warszawa, znalazł nowy klub. Pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku z ligowym rywalem „Wojskowych” Wisłą Płock. Umowa zawiera opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Przez ostatnie dwa sezony zawodnikiem Wisły Płock był Dominik Kun, z którym klub nie przedłużył kontraktu. Od nowego sezonu „nafciarzem” będzie - przynajmniej przez dwa lata - jego młodszy brat Patryk.

Sukcesy Patryka Kuna na krajowych boiskach

Urodzony w 1995 roku Patryk Kun ostatnie trzy lata spędził w Legii Warszawa, z którą jako ważny element drużyny, sięgnął po dwa superpuchary i jeden Puchar Polski. Wcześniej w ciągu pięciu lat święcił sukcesy z Rakowem Częstochowa – dwa Puchary Polski, dwa superpuchary i jedno mistrzostwo kraju, a z Arką Gdynia sięgnął po superpuchar.

Początki kariery

Pochodzący z Węgorzewa zawodnik pierwsze piłkarskie szlify zbierał w miejscowym klubie Koszałek Opałek, a następnie w Victorii Węgorzewo, w barwach której wchodził do seniorskiej piłki. Z Victorii trafił do Stomilu Olsztyn, a później reprezentował również Rozwój Katowice. W sumie Patryk Kun, w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy wystąpił do tej pory 191 razy i strzelił siedem bramek. W poprzednim sezonie zagrał w 16 meczach na poziomie elity, w których zaliczył jedną asystę i otrzymał dwie żółte kartki.

30 czerwca Wisła ogłosiła, że nie zostanie przedłużony kontrakt z Quentinem Lecoeuche. Kun zastąpi francuskiego wahadłowego. Płocka ekipa, już z nim w składzie, 8 lipca wyjedzie na przedsezonowe zgrupowanie do Opalenicy, gdzie zagra dwa spotkania kontrolne - z Sigmą Ołomuniec (11 lipca) i Bohemiansem Praga (14 lipca).