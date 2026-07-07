Messi ma problem? Zdumiewająca statystyka lidera Argentyny

RMF24

Lionel Messi po raz czwarty w historii mistrzostw świata nie wykorzystał rzutu karnego. Mimo to Argentyna odwróciła losy meczu z Egiptem i awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie 3:2. Słynny piłkarz nie krył łez wzruszenia po końcowym gwizdku, ale wiele wskazuje na to, że geniusz z Rosario ma poważny problem z wykorzystywaniem „jedenastek”.

Spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Egiptem dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Egipcjanie prowadzili już 2:0, jednak w ostatnim kwadransie Argentyńczycy zdobyli trzy bramki i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Jedną z bramek zdobył Lionel Messi, choć wcześniej, przy stanie 0:1, nie wykorzystał rzutu karnego – jego strzał z 11 metrów obronił Mostafa Shoubir.

To już czwarty raz, gdy Messi nie wykorzystał rzutu karnego podczas mistrzostw świata. W fazie grupowej obecnego turnieju, w meczu z Austrią, 39-letni Argentyńczyk nie trafił z 11 metrów, ale później zdobył dwa gole z akcji. Pierwszy raz pomylił się 16 czerwca 2018 roku w meczu z Islandią – jego strzał obronił Hannes Thor Halldorsson, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Kolejny niewykorzystany karny miał miejsce 30 listopada 2022 roku w meczu z Polską – Wojciech Szczęsny obronił uderzenie Messiego, choć Argentyna wygrała wtedy 2:0.

Messi myli się z jedenastu metrów co piąty strzał

Jeszcze bardziej zdumiewający jest ogólny bilans Messiego w wykonywaniu rzutów karnych. Według danych portalu Transfermarkt, Argentyńczyk podchodził do „wapna” już 150 razy w swojej karierze. Aż 34 próby zakończyły się niepowodzeniem, co oznacza, że Messi zmarnował 22,6 procent wszystkich wykonywanych przez siebie rzutów karnych.

Mimo niepowodzeń przy „jedenastkach”, Messi pozostaje rekordzistą mistrzostw świata pod względem liczby rozegranych meczów (31) i zdobytych bramek (21). Cztery z tych trafień uzyskał po skutecznie wykonanych rzutach karnych.