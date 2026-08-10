Legenda Barcelony zagra w MLS

Ostatnie dwa sezony Sergi Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć czwarte miejsce we włoskiej Serie A i historycznie awansować do Ligi Mistrzów.
Wcześniej przez 18 lat grał w Barcelonie, z którą zdobył siedem tytułów mistrza Hiszpanii i dwukrotnie wygrał Champions League. W sumie z klubem z Katalonii wywalczył 25 trofeów. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał 11 meczów, strzelając jedną bramkę.
Sergi wnosi połączenie cech przywódczych, umiejętności technicznych, inteligencji taktycznej i doświadczenia w walce o mistrzostwo, które posiada niewielu piłkarzy - powiedział Will Kuntz, dyrektor generalny Galaxy cytowany na stronie internetowej drużyny z Los Angeles.
Bramkarzem zespołu jest mający polskie korzenie 29-letni JT Marcinkowski.
Galaxy po rozegraniu 19 meczów bieżącego sezonu z dorobkiem 22 pkt zajmuje odległe 12. miejsce w Konferencji Zachodniej MLS.