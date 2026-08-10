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Legenda Barcelony zagra w MLS

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (18:11)

Sergi Roberto jak Robert Lewandowski. Były kapitan Barcelony przenosi się do MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z Los Angeles Galaxy.

Legenda Barcelony zagra w MLS
Sergi Roberto, fot. Joan Gosa/Xinhua News /East News
  • Sergi Roberto podpisał dwuletni kontrakt z Los Angeles Galaxy.
  • W ostatnich dwóch sezonach Hiszpan grał w Como, pomagając klubowi awansować do Ligi Mistrzów.
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Ostatnie dwa sezony Sergi Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć czwarte miejsce we włoskiej Serie A i historycznie awansować do Ligi Mistrzów.

Wcześniej przez 18 lat grał w Barcelonie, z którą zdobył siedem tytułów mistrza Hiszpanii i dwukrotnie wygrał Champions League. W sumie z klubem z Katalonii wywalczył 25 trofeów. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał 11 meczów, strzelając jedną bramkę.

Sergi wnosi połączenie cech przywódczych, umiejętności technicznych, inteligencji taktycznej i doświadczenia w walce o mistrzostwo, które posiada niewielu piłkarzy - powiedział Will Kuntz, dyrektor generalny Galaxy cytowany na stronie internetowej drużyny z Los Angeles.

Bramkarzem zespołu jest mający polskie korzenie 29-letni JT Marcinkowski.

Galaxy po rozegraniu 19 meczów bieżącego sezonu z dorobkiem 22 pkt zajmuje odległe 12. miejsce w Konferencji Zachodniej MLS.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: FC Barcelona mls
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