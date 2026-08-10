Błysnął w 94. minucie. Lewandowski z bramką, Chicago Fire odrobił straty

RMF24

Sędzia już odliczał sekundy do końca doliczonego czasu gry, gdy Robert Lewandowski wykazał się dużym sprytem w polu karnym i ustalił wynik meczu Chicago Fire - Santos Laguna w 2. kolejce piłkarskiego Leagues Cup. Dzięki trafieniu Polaka w końcówce zespół z Chicago wygrał 3:1.

Robert Lewandowski, który przed tygodniem zaliczył premierowe dwie bramki w lidze MLS, rozegrał całe spotkanie, a gola uzyskał tuż przed końcowym gwizdkiem, ustalając rezultat. Po wymianie podań z Polakiem Duńczyk Philip Zinckernagel strzelił na bramkę, golkiper gości sparował piłkę, którą z ostrego kąta były napastnik Barcelony umieścił w siatce.

Powrót „Strażaków”

Drużyna z Chicago miała sporo problemów w tym spotkaniu i przegrywała od 20. minuty po trafieniu Argentyńczyka Ezequiela Bullaude. W 72. wyrównał Zinckernagel. Po tej bramce na murawę wtargnął młody kibic, który chciał zrobić sobie zdjęcie z Lewandowskim. Chwilowe zamieszanie nie wybiło jednak Fire z rytmu. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gola dającego prowadzenie gospodarzom strzelił Fin Robin Lod.

Leagues Cup - co to za rozgrywki?

W Leagues Cup, którego pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku, każda z 36 drużyn - po 18 z amerykańskiej ligi MLS i meksykańskiej MX - rozegra po trzy spotkania w fazie ligowej. Następnie uczestnicy zostaną sklasyfikowani w zbiorczych tabelach, osobnych dla ekip z USA i Meksyku. Po cztery najlepsze z każdego z tych krajów zakwalifikują się do fazy pucharowej.

Wcześniej „Strażacy” wygrali z innym przedstawicielem Meksyku - Nexacą 2:0, a w czwartek czeka ich potyczka w stolicy tego kraju z Cruz Azul.

Kolejny mecz w Major League Soccer Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers.